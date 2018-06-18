Фото: Олег Яровиков Одиннадцатиклассники сдали ЕГЭ по биологии и иностранным языкам Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Сегодня, 18 июня, прошел единый госэкзамен по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

В Башкортостане в ЕГЭ по биологии приняли участие более 3,5 тысячи человек. Экзаменационная работа по этой дисциплине состоит из двух частей, включающих 28 заданий. На ее выполнение участникам было отведено 3,5 часа (210 минут). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по биологии составляет 36 баллов.

В письменном экзамене по иностранному языку приняли участие свыше тысячи человек. Экзаменационная работа по иностранным языкам включает четыре раздела, в них 40 заданий. На выполнение работы отводится 3 часа (180 минут). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по иностранным языкам составляет 22 балла. Устную часть экзамена по иностранным языкам участники основного ЕГЭ-2018 сдавали 9 и 13 июня.

Результаты по биологии будут объявлены не позднее 4 июля, по иностранному языку — не позднее 5 июля, уточнили в Минобразования РБ.