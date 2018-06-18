Фото: пресс-служба Главы Башкортостана Заработная плата врачей достигает уже приличных значений – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 18 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Заработная плата работников здравоохранения в республике стабильно растёт. Об этом сообщил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов на собрании, посвящённом Дню медицинского работника.

– Средняя зарплата растёт и достигает уже приличных значений. Вообще, как говорится, считать деньги в чужом кармане нехорошо. Тем более мы знаем, что порой эти зарплаты достаются очень тяжким трудом, когда врач, медицинская сестра, фельдшер перерабатывают, сутками не выходят из клиники, больницы, медицинского учреждения и за счёт этого получают приличную заработную плату, – сказал руководитель региона. – Но в целом мы видим, что тенденция есть, и она, конечно же, будет сохранена. Уверен, что в ближайшем будущем заработная плата врача уже без этих страшных переработок будет вполне достойной.

Рустэм Хамитов отметил, что в систему здравоохранения ежегодно направляются значительные ресурсы. Так, в 2017 году из республиканского бюджета было выделено 60,5 млрд рублей. В 2018 году эта сумма за счёт новых строек составит уже 68,5 млрд рублей.