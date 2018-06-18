Фото: ИА «Башинформ» В Правительстве Башкирии рассмотрели дополнительные меры по работе с одаренными детьми Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 18 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Правительстве Башкортостана на оперативном совещании с руководителями министерств и ведомств рассмотрели дополнительные меры по работе с одаренными детьми. В регионе начата работа по созданию единой системы выявления, сопровождения и развития молодых талантов, сообщила глава Минобразования РБ Гульназ Шафикова. Подготовлен проект Концепции развития одаренных детей и молодежи. Этот документ нацелен на создание механизмов правового, организационно-управленческого, финансово-экономического, научного информационного, кадрового обеспечения и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи в науке, искусстве и спорте. В настоящее время Концепция проходит необходимые процедуры согласования.

Одна из главных целей Концепции — сокращение оттока из республики талантливых выпускников образовательных организаций и обеспечение экономики Башкортостана высококвалифицированными специалистами.

Также комплексом мер предусматривается создание сети предуниверсариев при вузах региона на базе подведомственных общеобразовательных школ-интернатов. Так, УГНТУ и БГПУ примут участие в формировании на 2018-2019 учебный год новых профильных школьных классов.

Кроме того, 98 учащихся, прошедших на заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников, закреплены за вузами республики. Последние уже представили планируемые меры по сопровождению, включающие профориентационное тестирование, экскурсии по факультетам и лабораториям, занятия по олимпиадным предметам и присутствие на профильных аудиторных занятиях студентов.

Всероссийская олимпиада школьников дает победителям и призерам льготы при поступлении в вузы. Победители и призеры заключительного этапа имеют право на прием без вступительных испытаний, они могут рассчитывать на получение дополнительных баллов к результатам ЕГЭ, напомнили в пресс-службе кабмина.