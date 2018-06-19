Фото: ИА «Башинформ» В Уфе в саду Аксакова горожан ждет фестиваль для всей семьи Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 18 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Детский фестиваль «Город. Дети» пройдет в субботу, 23 июня, в уфимском саду культуры имени Аксакова. Он объединит музыку, мастер-классы, выставки, лекции, детскую и анимационную зоны.

В частности, в рамках масштабного праздника запланированы ярмарка изделий ручной работы на детскую тематику, бесплатные лекции для родителей от психологов, диетологов, врачей, бесплатные мастер-классы и игровые площадки.

Организаторы обещают сделать фестиваль традиционным и проводить его с участием уфимских блогеров и общественных деятелей города.