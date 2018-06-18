Фото: пресс-служба Главы Башкортостана За три года мы планируем построить более десятка крупных объектов здравоохранения – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 18 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

За три года в Башкортостане будет построено более 10 крупных объектов здравоохранения. Об этом сообщил Глава республики Рустэм Хамитов на собрании, посвящённом Дню медицинского работника.

Руководитель региона отметил, что в 2017 году в систему здравоохранения из республиканского бюджета было направлено 60,5 млрд рублей. В 2018 году эта сумма за счёт новых строек составит уже 68,5 млрд рублей.

– У нас вводятся важные объекты здравоохранения, больницы и поликлиники, оснащаются современным оборудованием медицинские центры. Мы начинаем новое строительство, – сказал Рустэм Хамитов. – В этом году начнутся работы по новой поликлинике Республиканской клинической больницы имени Г.Г. Куватова. Это совершенно новый объект. Вы хорошо знаете, в каком состоянии находится старая поликлиника.

В числе других важных объектов – новые корпуса кардиоцентра и онкодиспансера.

– Начнём строительство хирургического корпуса кардиоцентра. Дорогое, монументальное сооружение, но, безусловно, нужное для республики. Вы все хорошо представляете: 40 с лишним процентов смертности зависит от того, как мы работаем в части предупреждения кардио-, сосудистых заболеваний, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – В следующем году введём в эксплуатацию новый корпус онкологического диспансера. Стройка идёт полным ходом. Вообще за три года планируем построить более десятка крупных объектов.

Кроме того, по словам руководителя региона, в этом году будет открыто 30 новых фельдшерско-акушерских пунктов в районах республики, приобретено 20 передвижных медицинских комплексов для жителей отдалённых сёл.