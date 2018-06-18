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18 июня Понедельник

Уфа   °

Рустэм Хамитов: «Важно повышать в обществе культуру здоровьесбережения»

ОБЩЕСТВО

Фото: Олег Яровиков

Рустэм Хамитов: «Важно повышать в обществе культуру здоровьесбережения» Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов подчеркнул важность формирования в обществе здорового образа жизни. Об этом он заявил на собрании, посвящённом Дню медицинского работника.

– Важно повышать в обществе культуру здоровьесбережения. Сейчас идёт подготовка республиканской Стратегии формирования здорового образа жизни до 2025 года. Это важнейший документ, потому что он фундаментален в своей основе. Без здорового образа жизни поднять качество жизни населения, добиться выполнения целевых показателей мы просто-напросто не сможем, – сказал Рустэм Хамитов. – Здоровый образ жизни – это главное, это фундамент, основа основ. Это «дважды два – четыре» для здравоохранения. Поэтому давайте будем двигаться в этой части.

Теги: глава рб, здравоохранение
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