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18 июня Понедельник

Уфа   °

В Башкирии организован срочный сбор средств для 20-летней Дианы Лутфуллиной, которую на пешеходном переходе сбил автобус

ОБЩЕСТВО

Фото: vk.com

В Башкирии организован срочный сбор средств для 20-летней Дианы Лутфуллиной, которую на пешеходном переходе сбил автобус Фото: vk.com

УФА, 18 июн 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкирии организован срочный сбор средств для 20-летней Дианы Лутфуллиной, которую на пешеходном переходе сбил автобус «Форд». Трагедия произошла 14 ноября 2017 года на пешеходном переходе возле парка им. Гагарина в городе Стерлитамаке. От полученных в результате аварии травм пострадавшая впала в кому. Сначала девушка попала в реанимацию КБ №1, затем ее перевезли в РКБ им. Г. Г. Куватова г. Уфы.

«За эти полгода Диана перенесла шесть операций. В настоящее время она не может говорить, сидеть, ходить, есть, находится без сознания», — поделилась информацией родная сестра пострадавшей Регина Яхина в соцсетях. По рекомендациям врачей Диане в срочном порядке нужно попасть на обследование и лечение в «Клинику Института Мозга» г. Березовский. Сумма сбора: 850 000 рублей. Срок сбора: до 1 сентября 2018 года. Реквизиты: карта Сбербанка №4817760159318454 Яхина Регина Рамилевна.

Теги: сбор средств
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