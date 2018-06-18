Фото: Айбулат Акбутин

















В Башкортостане Игры кочевников собрали 4,5 тысячи зрителей Фото: Айбулат Акбутин

УФА, 18 июн 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкортостане соревнования по этническим видам спорта «Игры кочевников» собрали более 4500 зрителей.

Местом проведения мероприятия стал Абзелиловский район, курорт «Якты-Куль» на озере Банном. Фестиваль в таком формате проходил в республике впервые.

Как рассказала член Молодежной общественной палаты при Госсобрании РБ Елена Арямнова, более 100 батыров соревновались в этнических видах спорта: национальной борьбе куреш, стрельбе из традиционного лука, конно-верховой стрельбе из лука.

Большой интерес вызвала национально-командная конная игра «Ылак». Это игра башкир, кыргызов, алтайцев, казахов и других народов Азии. Участники, передвигаясь на конях, должны отнимать друг у друга специальным образом подготовленную тушу козла. Выиграла команда из Баймака, которой удалось забросить ее в импровизированные ворота.

«Я занимаюсь уже год, как раз я начала заниматься с Курортного сабантуя, который был здесь в прошлом году, именно здесь началась моя стрельба из лука», — говорит участница соревнований по стрельбе из лука Дина Магадеева.

«Невероятные чувства, эмоции. Такой азарт. Будто дух моих предков во мне заиграл как кумыс», — признался зритель «Игр кочевников», блогер Раис Габитов.

Организатор мероприятия Салават Нафиков отметил, что увидел огромный потенциал у этого мероприятия как событийного туризма.

«Зрители приехали из разных районов республики. Это еще раз говорит о том, что Игры кочевников интересны жителям республики. Это наше родное, здесь наши корни и традиции. Мы приняли решение проводить Игры кочевников ежегодно по завершении районных сабантуев. Это позволит выявить сильнейших спортсменов со всего Башкортостана», — рассказал Салават Нафиков.

Победители станут участниками III Всемирных играх кочевников, которые пройдут в Республике Кыргызстан с 2 по 9 сентября 2018 года.

«Я приехала из Пензы. Здесь в Башкирии в четвертый раз. Когда приехала впервые, то почувствовала, что это мое родное. Зимой была на горнолыжной базе, а сейчас приехали смотреть Игры кочевников. Я ни разу до этого не видела ничего подобного, оказывается интересный национальный колорит, веселые гулянья. Это не только любимая земля, но и интересный отдых», — поделилась своим мнением зритель Игр кочевников Яна Кубаева.

Организаторами Игр кочевников выступили Министерство спорта и молодежной политики Республики Башкортостан, ГУП Санаторий «Якты-Куль», санаторий «Юбилейный».