Фото: ИА «Башинформ» Роспотребнадзор предупреждает о распространении кори в 28 странах Европы Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 18 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения сообщает, что в 2018 году в нескольких регионах мира зафиксировано эпидемическое неблагополучие по кори. На территории Европы распространение этой болезни наблюдается в 28 странах — 76% составляют случаи местной передачи инфекции.

Особое беспокойство в ведомстве вызывает ситуация на Украине, где показатель заболеваемости в 2017 году в 70 раз превысил уровни 2016 года. При этом от осложнений кори умерли 11 человек. Наибольшее число случаев в текущем году регистрируется в Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской, Черновицкой областях, в Киеве. Причиной распространения инфекции в первую очередь является низкий охват населения прививками против кори.

Кроме того, очаги заболевания регистрировались в Аргентине, Бразилии, Колумбии, Эквадоре, Мексике, Перу, а также в Канаде и США.

В 2018 году распространение инфекции продолжается: зарегистрировано более 900 случаев кори, есть сведения о нескольких десятках летальных исходах. Наиболее высокая заболеваемость регистрируется в штатах Ансоатеги, Боливар, Дельта-Амакуро, Монагас, Сулия.

Роспотребнадзор подчеркивает, что единственным эффективным профилактическим средством от кори является вакцинация, поэтому не привитым и ранее не болевшим корью людям рекомендуется сделать прививку не менее чем за 14 дней до планируемой поездки.