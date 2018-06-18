Фото: Разина Шарипова Башкирия в федеральных СМИ: О добровольном изучении родных языков, вкусных пирожках и докторе на 35 процентов Фото: Разина Шарипова

УФА, 18 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Единороссы выявили тысячи нарушений по благоустройству городских объектов, больше всего — в Башкирии, Самарской, Иркутской, Смоленской областях и Красноярском крае. Среди частых нарушений — повреждения дорожного покрытия, несоблюдение технологии укладки.

Благоустройство с нарушениями. «В течение апреля, мая и июня "Единая Россия" провела мониторинг качества благоустроенных объектов в рамках партпроекта "Городская среда" в 2017 году. Выявлено более 2,5 тысячи нарушений. Больше всего нарушений смогли обнаружить в Самарской, Иркутской, Смоленской областях, Республике Башкортостан и Красноярском крае», — цитирует РИА Новости координатора партпроекта Павла Качкаева. Он уточнил, что вся информация передана в органы муниципальной власти «для незамедлительного принятия мер подрядными организациями по устранению нарушений по гарантии, которая должна составлять не менее 3 лет». «Нельзя благоустроить двор и больше туда не возвращаться, двор, как и дом, квартира, нуждается в постоянном присмотре», — отметил координатор партпроекта.

Среди частых нарушений — повреждения дорожного покрытия, разрушение бордюрного камня, нарушения в технологии укладки. «Также есть ряд проблем, связанных с недобросовестной работой подрядчиков, например, из некоторых дворов после благоустройства не был вывезен строительный мусор. Для озеленения была завезена земля, но ее не разровняли и не засеяли газонной травой», — заключил Качкаев.

Самые вкусные пирожки и тонны чак-чака. INTERFAX.RU информирует, что самый большой в мире чак-чак весом 4 т 26 кг приготовили в Казани для церемонии открытия фестиваля болельщиков FIFA в столице Татарстана. Чак-чак был выполнен в форме половины футбольного мяча. На его изготовление ушло 9 тыс. яиц, а также по тонне меда и муки, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе департамента продовольствия и соцпитания города. После фиксации достижения представители Книги рекордов РФ вручили сертификат о рекорде. Затем сладость разрезали на части и раздали болельщикам.

«Предыдущий подобный рекорд был установлен в Уфе (Башкирия) на День всех влюбленных в 2016 году. Тогда вес приготовленного чак-чака превысил 1,1 тонны», — напомнили в агентстве.

Также РИА Новости сообщило, что в Башкирии пекут самые вкусные пирожки.

Сервис Tvil.ru. подготовил рейтинг туристических регионов с самыми вкусными пирожками. «По результатам опроса туристов в соцсетях, Казань с эчпочмаком набрала 33% всех голосов туристов, Башкирия с бэлешом и Крым с караимскими пирожками (кибинами) — по 20% голосов. Карелия, где пекут калитки, — 10% голосов и Тверская область с грибным пирогом (губником) — 6%», — говорится в исследовании.

В топе главных новостей Генпрокуратуры. Тем временем «Национальная служба новостей» в рубрике «Авторские новости» знакомит с топ-4 главных новостей Генпрокуратуры РФ, подготовленным специально для НСН официальным представителем ведомства Александром Куренным. В итоге среди главных новостей в топ-4 сообщение о том, что «Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по ДТП в Башкортостане». Как рассказал изданию Куренной, «Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя грузового автомобиля. Он обвиняется в совершении ДТП в одном из районов Башкортостана, которое привело к гибели людей. В феврале этого года, управляя автомобилем марки MAN с прицепом, загруженным 45 тоннами щебня, нарушитель выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом. В результате водитель автобуса и девять пассажиров погибли, два человека пострадали. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а уголовное дело направлено в Иглинский районный суд РБ для рассмотрения по существу», - сообщил сотрудник надзорного ведомства.

О добровольном изучении родных языков. Как передает ТАСС, Минпросвещения РФ создало специальную рабочую группу по разработке предложений, которые будут представлены ко второму чтению законопроекта о добровольном изучении родных языков. Ранее эту инициативу раскритиковали в Башкирии.

«Министерство создало свою рабочую группу из представителей региональных министерств, контрольно-надзорных ведомств, школьных учителей, ученых», — заявил глава департамента Минпросвещения Андрей Петров на заседании комитета Госдумы по образованию и науке.

В апреле 2018 года группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение палаты поправки в федеральный закон об образовании, которыми предлагалось сделать дисциплиной по выбору изучение в школах родного языка, относящегося к языкам народов России. Как отмечают авторы, «преподавание и изучение государственных языков республик РФ осуществляется на добровольной основе и не может осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного языка РФ». Несколько национальных республик, в частности Татарстан и Башкирия, выступили с критикой этого законопроекта, отмечается в сообщении. «Депутаты Госсовета Татарстана приняли обращение к председателю Госдумы Вячеславу Володину по поводу поправок в закон об образовании в РФ, предложив закрепить в ФГОС обязательность изучения государственных языков республик», — говорится в ТАСС.

Доктор на 35 процентов. «Новые Известия» пишут, что «Экспертный совет по политологии Высшей аттестационной комиссии пришел к выводу, что глава ЦИК Башкирии Хайдар Валеев не заслуживает присвоенной ему степени доктора политических наук. Совет пришёл к выводу, что его докторская диссертация может быть признана оригинальной лишь на 35%». Причиной тому называются «значительные заимствования из других работ, которые были обнаружены в диссертации Валеева, защищенной в 2011 году. Помимо этого, в самой диссертации выявлены и другие погрешности».

«Глава ЦИК согласился, что в его работе достаточно «текстуальных совпадений» с трудами других учёных, однако настаивает, что это цитирование», — сообщили в издании.

Семья вынуждена снести свой дом. Телеканал НТВ рассказывает грустную историю многодетной семьи из Уфы. «Много лет назад супруги Хазгалиевы купили землю под расписку, построили дом, но участок не оформили в собственность. В 2011 году соседи Хазгалиевых оформили в собственность участок земли, в том числе и тот, на котором находилось единственное жилье многодетной семьи. В итоге капитальное строение признали незаконным, а значит, подлежащим сносу. По решению суда семья должна покинуть жилище», — говорится в сюжете.

При этом Хазгалиевы уверены, что их обманули. «В конце 80-х глава семейства купил эту землю у соседей под расписку. За 30 лет семья успела построить и даже узаконить дом, а вот об оформлении участка не подумали. Соседи оказались более расторопными: через суд они смогли признать ранее оформленную сделку недействительной». Как отмечается в репортаже НТВ, «попытки договориться с соседями к успехам не привели».

ЧП на Сабантуе. Пятый канал рассказывает, как во время празднования Сабантуя в Чишминском районе Башкирии перевернулся надувной батут с детьми. «В самый разгар праздника надувной аттракцион, на котором прыгали дети, стал сдуваться и переворачиваться. Когда аттракцион накренился, очевидцы бросились на помощь и помогли несчастным выбраться, при этом крыша батута продолжала клониться в сторону участников торжества». Отмечается, что инцидент произошел из-за попавшего в насос пакета. При этом, по словам местных жителей, аттракцион не первый раз грешит неполадками.