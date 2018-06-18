Турист из Магнитогорска первым завершил оба этапа проекта «Уральский барс»

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УФА, 18 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Магнитогорец Кирилл Фронюк успешно завершил второй этап проекта «Уральский барс» и стал первым его победителем. Проект «Уральский барс» был инициирован в прошлом году Башкирским отделением Русского географического общества, региональным отделением Российского союза спасателей и Аварийно-спасательной службой РБ.

В рамках первого этапа нужно было подняться на семь горных вершин Южного Урала, высота которых составляет 1000 и более метров, — горы Большой Иремель, Рассыпная, Ялангас, Кумардак, Курташтау, Кушай, Масим.

В этом году организаторы утвердили маршруты второго этапа, преодолев которые можно удостоиться звания почетного горовосходителя «Уральский барс».

Кирилл Фронюк за 36 часов прошел 145 км линейного маршрута по Южному Уралу и этим рекордом задал высокую планку остальным участникам, сообщили в РГО по РБ. Первый этап был пройден им еще в прошлом году. Номерной нагрудный знак и звание «Уральский барс» будут вручены ему в конце года. Первопроходец описал свой опыт покорения маршрута, составил его описание. Оно будет интересно прежде всего тем, кто собирается пройти этот путь, здесь много интересных подробностей и ценных советов.

Проект «Уральский барс» продолжается. К участию допускаются жители России и зарубежья, достигшие 18 лет и имеющие достаточную физическую подготовку для прохождения маршрутов. Регистрация туристов на сайте Аварийно-спасательной службы является необходимым условием участия в проекте, без нее отчеты приниматься не будут.

Рекомендованный порядок прохождения туристического маршрута «Большая южно-уральская тропа» и узловые точки обязательные для фотографирования представлены на сайте РГО по РБ.

Отчеты о прохождении этапов проекта подаются до 15 ноября в Башкирское отделение РГО по адресу: 450006, г. Уфа, ул. Ленина, 86, оф. 206, 208 или на лендинге www.uralbars.ru