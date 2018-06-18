Модель из Уфы представит республику на международном конкурсе красоты «Мисс Туризм планеты-2018»

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УФА, 18 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Модель агентства «Мисс Башкортостан» из Уфы Эльмира Шаихова представит республику на международном конкурсе красоты «Мисс Туризм планеты-2018».

Конкурс проходит в Китае, на нем собрались красавицы из Аргентины, Венесуэлы, Франции, Австрии, Австралии, США, Южной Кореи, Индии, Румынии, Бразилии, Таиланда, Филиппин, Индонезии и других стран.

В рамках конкурса участницы посетят шесть городов Китая: Шанхай, Цзяюйгуань в провинции Ганьсу, Сюаньчен в провинции Аньхой, Ченду в провинции Сычуань, Тайшан в провинции Гуандун, Чжоуцунь и город Зибо.

Имя победительницы назовут 8 июля.

Эльмире Шаиховой 18 лет, она учится в институте истории и государственного управления Башкирского государственного университета. В этом году она завоевала титул «Мисс Башкортостан-2018», в прошлом — «Краса Уфы-2017».