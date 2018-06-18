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18 июня Понедельник

Уфа   °

Жители Башкирии увидят полное лунное затмение

ОБЩЕСТВО

Фото: Олег Яровиков

Жители Башкирии увидят полное лунное затмение Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

27 июля состоятся сразу два выдающихся астрономических события: великое противостояние Марса и центральное полное лунное затмение.

«Великие противостояния Марса повторяются каждые 15 или 17 лет. Полное лунное затмение, подобное тому, которое будет наблюдаться в ночь с 27 на 28 июля, тоже достаточно редкое событие: Луна будет проходить через центр земной тени и продолжительность затмения составит 1 час 43 минуты. Таких длительных затмений в текущем столетии всего шесть», — пояснили в уфимском планетарии.

Полное лунное затмение – это второе знаменательное астрономическое событие, выпавшее на 27 июля. Оно произойдет спустя две недели после того, как Луна в новолуние поучаствует в частном солнечном затмении 13 июля. Лунное затмение будет видно на всем ночном полушарии Земли: для всех точек полушария оно начнется в один и тот же момент и закончится также одновременно.

В 00.30 28 июля Луна полностью войдет в земную тень и начнется полное лунное затмение. В 02.13 оно закончится.

Яркий Марс тоже прекрасно будет виден невооруженным глазом.

Теги: лунное затмение, планетарий
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