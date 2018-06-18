Фото: с сайта организаторов Для жителей Башкирии организуют забег с препятствиями «Гонка Героев Urban: часть II» Фото: с сайта организаторов

УФА, 18 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

23 июня на территории Николаевской поляны (Уфимский район, д. Николаевка) состоится федеральный забег с препятствиями «Гонка Героев Urban: часть II».

Организаторы подготовили две категории участия: «Чемпионат» и «Приключение». В категории «Чемпионат» можно принять участие в одиночку, вдвоем (мужчина + женщина) и командой из пяти человек (4 муж.+1 женщ.). Здесь более строгое судейство и препятствия обязательны к их прохождению. Протяженность трассы для профессиональных спортсменов — 4 км.

В категории «Приключение» участники проходят трассу командами по шесть человек. Общая протяженность трассы — 3 км.

На маршруте установлено два десятка лучших препятствий «Гонки Героев», начиная от многометровой рампы с канатами «Эверест» и заканчивая трамплином «Прыжок в бездну». На трассе забега участникам также предстоит преодолеть водные и грязевые этапы.

Главное отличие от классической «Гонки Героев» — количество и расстановка препятствий. «Урбан» специально отходит от многокилометровых забегов к более компактному и динамичному формату. Такие нововведения дают возможность большему количеству желающих познакомиться с миром гонок с препятствиями и приготовиться перед своим первым большим забегом, считают инициаторы мероприятия.

Принять участие в «Гонке Героев Урбан» может любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте.

Первый забег с препятствиями «Гонка Героев Urban» состоялся 12 мая и собрал более 660 участников и свыше 1400 зрителей.