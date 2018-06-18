Уфимка, получившая тяжелые травмы в ДТП в Грузии, вышла из комы: для транспортировки домой нужны средства

УФА, 18 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Молодая уфимка Динара Нурыева, получившая тяжелые травмы в ДТП в Грузии, вышла из комы. Об этом сообщается на странице в соцсети, организованной друзьями семьи. Более того, накануне женщина попыталась написать несколько фраз. Как пишут близкие Динары, ее состояние оценивается как хорошее.

«Дышит сама, трубку ещё не снимают. Написала пару слов, вполне можно прочитать, правда, руки ещё дрожат».

Лечащий врач сказал родным девушки, что можно готовиться к транспортировке, как скоро она произойдет, пока неизвестно.

Между тем, неравнодушные граждане организуют 28 июня благотворительное мероприятие. Плейбэк театр «ЭМ-ПАТИО» приглашает всех на перфоманс в поддержку Динары Нурыевой. Все собранные средства пойдут на лечение женщины.

«Давайте соберёмся вместе в этот вечер, чтобы поговорить о наших друзьях! И, конечно, увидеть свои истории на сцене!», — отмечается в анонсе мероприятия.

Бронь по номерам: 8-906-107-02-84, 8-909-351-47-29 или в личные сообщения организаторам группы Плейбэк театр «ЭМ-ПАТИО», начало в 20 часов. Место проведения: Event-пространство «Открытая библиотека» парка Ватан (ул. Заки Валиди, 2в).

Как сообщало агентство «Башинформ», 8 мая во время отдыха в Грузии в аварию попала уфимская семья — Шамиль и Динара Нурыевы и их маленький сын Аскар. Муж и ребенок получили незначительные травмы, а Динара была в тяжелом состоянии на искусственном дыхании.

Сначала женщину госпитализировали в Национальный центр интервенционной медицины Западной Грузии им. Ах. З. Цхакая в Кутаиси, 26 мая ее перевели в Тбилисскую центральную больницу.

Организован сбор средств на обеспечение лечения. Карта сбербанка сестры Динары — Гульназ Габдулловны С.:

5469 0600 1234 7537,

карта привязана к номеру телефона

+7 (927) 636-02-22

Владелец: Гульназ Габдулловна С.

Номер счета: 40817810906004509625

Наименование банка получателя: БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК Г.УФА

БИК: 048073601

Корр. счёт: 30101810300000000601

ИНН: 7707083893

КПП: 027802001

Также деньги можно перечислять на Paypal Шамиля, мужа Динары https://www.paypal.me/ShamilNuryev