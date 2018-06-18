Из Уфы можно улететь на отдых в Грузию без пересадок

УФА, 18 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Из Уфы открыты прямые авиарейсы в Грузию. В прошлую субботу был осуществлён первый полёт Батуми-Уфа-Батуми на самолёте Bombardier CRJ-200, который вмещает 50 пассажиров. Представители пресс-службы столичного аэропорта обращают внимание пассажиров, что прямые регулярные рейсы из башкирской столицы в Батуми будут выполняться до 22 сентября включительно. Проходить они будут по средам и субботам, запланированное время в пути три часа. Туристы будут отправляться из Уфы в 18.05, приземление в Батуми в 20.05. Время для каждого пункта указано местное.

Стоимость авиабилетов туда-обратно для одного пассажира от 22 107 рублей.

Пассажиры с детьми уже отметили удобство нового авиарейса. «Очень хорошо, что можно долететь из Уфы без пересадок, когда путешествуешь с детьми», — подчеркнули они.