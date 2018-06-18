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18 июня Понедельник

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В Башкирии потеплеет, но дожди продолжатся

ОБЩЕСТВО

Фото: автор

В Башкирии потеплеет, но дожди продолжатся Фото: автор

УФА, 18 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Во вторник, 19 июня, в Башкортостане ожидается облачная погода с прояснениями и небольшие кратковременные дожди, грозы.Температура воздуха ночью +7,+12 градусов, днем 20-25. Ветер северо-западный умеренный, днем порывы до сильного.

В Уфе утром воздух прогреется до +14,+17 градусов. Днем станет теплее — + 23 градуса. К вечеру температура вновь опустится до 17 градусов. После обеда синоптики обещают слабый дождь. Ветер подует с запада и северо-запада со скоростью 2-3 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня будет меняться слабо.

Теги: прогноз погоды
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