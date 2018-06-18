Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.68

EUR 72.53

18 июня Понедельник

Уфа   °

Всероссийский слет юных экологов соберет в Башкирии школьников из более 20 регионов страны

ОБЩЕСТВО

УФА, 17 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

На этой неделе в Башкирию съедутся участники всероссийского слета юных экологов. Форум пройдет с 21 по 25 июня под Уфой в оздоровительном лагере «Черемушки». Свои субъекты здесь представят члены 21 команды из Адыгеи, Дагестана, Калмыкии, Коми, Татарстана, Удмуртии, Хакасии, Чувашии, а также Белгородской, Калининградской, Калужской, Костромской, Тверской, Тюменской областей и т.д.

В программе: проведение школьниками самостоятельных полевых экологических исследований по орнитологии, энтомологии, ботанике, гидробиологии, почвоведению; теоретический и практический туры. Кроме того юных экологов ждут экскурсии по Уфе: в Национальный музей РБ, этнопарк «Ватан»; состязания в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» на экологическую тематику, мероприятия с волонтерами и многое другое.

Победители и призеры слета будут определяться по каждой номинации в личном и командном первенстве. Из их числа будет сформирована сборная команда России, куда войдет 30 человек для участия в слете России и Беларуси «Экология без границ», который состоится в июле текущего года.

Для педагогов в рамках мероприятия запланирована всероссийская конференции «Современные модели образовательных практик в системе дополнительного образования детей естественнонаучной направленности», она пройдет в читальном зале библиотеки БГПУ им. М. Акмуллы.

Теги: экология, слеты
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В аэропорту Уфы отменены шесть рейсов в Москву, Анапу, Когалым и на Ямал
17 июня на прибытие и отправление в уфимском аэропорту отменены шесть рейсов. Согласно информации на онлайн-табло воздушных ворот столицы Башкирии, авиа
На следующей неделе в Башкирию придет теплая погода
Синоптики Башгидрометцентра рассказали, какую погоду ждать жителям республики на следующей неделе. По предварительным прогнозам, на территорию Башкирии
В каких домах Уфы отключат горячую воду с 18 по 29 июня - адреса
Предприятие «БашРТС» опубликовало график отключения горячей воды в Уфе на следующей неделе. Для проведения гидравлических испытаний и текущего ремон
На трассе М-5 в Башкирии образовалась 20-километровая пробка
Автомобилисты предупреждают друг друга о затрудненном движении на трассе М-5 в воскресенье, 17 июня. В частности, на автодороге в Буздякском районе Башки
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть