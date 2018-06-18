Всероссийский слет юных экологов соберет в Башкирии школьников из более 20 регионов страны

УФА, 17 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

На этой неделе в Башкирию съедутся участники всероссийского слета юных экологов. Форум пройдет с 21 по 25 июня под Уфой в оздоровительном лагере «Черемушки». Свои субъекты здесь представят члены 21 команды из Адыгеи, Дагестана, Калмыкии, Коми, Татарстана, Удмуртии, Хакасии, Чувашии, а также Белгородской, Калининградской, Калужской, Костромской, Тверской, Тюменской областей и т.д.

В программе: проведение школьниками самостоятельных полевых экологических исследований по орнитологии, энтомологии, ботанике, гидробиологии, почвоведению; теоретический и практический туры. Кроме того юных экологов ждут экскурсии по Уфе: в Национальный музей РБ, этнопарк «Ватан»; состязания в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» на экологическую тематику, мероприятия с волонтерами и многое другое.

Победители и призеры слета будут определяться по каждой номинации в личном и командном первенстве. Из их числа будет сформирована сборная команда России, куда войдет 30 человек для участия в слете России и Беларуси «Экология без границ», который состоится в июле текущего года.

Для педагогов в рамках мероприятия запланирована всероссийская конференции «Современные модели образовательных практик в системе дополнительного образования детей естественнонаучной направленности», она пройдет в читальном зале библиотеки БГПУ им. М. Акмуллы.