Фото: БашДТП Под Уфой неравнодушные ищут родственников дедушки с провалами в памяти Фото: БашДТП

УФА, 17 июн 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

17 июня неравнодушные жители поселка Жилино Октябрьского района Уфы опубликовали в социальных сетях фотографию неизвестного дедушки и попросили отозваться родственников.

«Пожилой мужчина сидит в местной аптеке. Ни имени, ни адреса назвать не может. В ответ что-то «мычит», — рассказали активисты.

Всех, кто ищет или узнал пенсионера на фотографии, просят позвонить по телефону: 02, 102 или +7-917-42-33-577.