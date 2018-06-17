Под Уфой неравнодушные ищут родственников дедушки с провалами в памяти
Фото: БашДТП
Под Уфой неравнодушные ищут родственников дедушки с провалами в памяти Фото: БашДТП
УФА, 17 июн 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
17 июня неравнодушные жители поселка Жилино Октябрьского района Уфы опубликовали в социальных сетях фотографию неизвестного дедушки и попросили отозваться родственников.
«Пожилой мужчина сидит в местной аптеке. Ни имени, ни адреса назвать не может. В ответ что-то «мычит», — рассказали активисты.
Всех, кто ищет или узнал пенсионера на фотографии, просят позвонить по телефону: 02, 102 или +7-917-42-33-577.