В аэропорту Уфы отменены шесть рейсов в Москву, Анапу, Когалым и на Ямал
Фото: Пресс-служба аэропорта "Уфа"
В аэропорту Уфы отменены шесть рейсов в Москву, Анапу, Когалым и на Ямал Фото: Пресс-служба аэропорта "Уфа"
УФА, 17 июн 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
17 июня на прибытие и отправление в уфимском аэропорту отменены шесть рейсов.
Согласно информации на онлайн-табло воздушных ворот столицы Башкирии, авиакомпания «Ютэйр» отменила рейсы в московский аэропорт «Внуково», авиакомпания «Ред Вингс» не отправит свой самолет из Уфы в столичный «Домодедово».
Также авиакомпании «Красавиа» и «Турухан» отменили рейсы в Когалым и на Ямал (Бованенково). «Ювт аэро» отменило вечерний полет в Анапу.
Причины отмены всех рейсов выясняются. Известно, в трех московских аэропортах наблюдается подобная ситуация.