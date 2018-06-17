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17 июня Воскресенье

Уфа   °

В аэропорту Уфы отменены шесть рейсов в Москву, Анапу, Когалым и на Ямал

ОБЩЕСТВО

Фото: Пресс-служба аэропорта "Уфа"

В аэропорту Уфы отменены шесть рейсов в Москву, Анапу, Когалым и на Ямал Фото: Пресс-служба аэропорта "Уфа"

УФА, 17 июн 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

17 июня на прибытие и отправление в уфимском аэропорту отменены шесть рейсов.

Согласно информации на онлайн-табло воздушных ворот столицы Башкирии, авиакомпания «Ютэйр» отменила рейсы в московский аэропорт «Внуково», авиакомпания «Ред Вингс» не отправит свой самолет из Уфы в столичный «Домодедово».  

Также авиакомпании «Красавиа» и «Турухан» отменили рейсы в Когалым и на Ямал (Бованенково). «Ювт аэро» отменило вечерний полет в Анапу.  

Причины отмены всех рейсов выясняются. Известно, в трех московских аэропортах наблюдается подобная ситуация.  

Теги: аэропорт, Уфа, отмена рейсов
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