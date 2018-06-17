Фото: Организаторы В Уфе состоится бесплатный фестиваль красок Фото: Организаторы

УФА, 17 июн 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В воскресенье, 17 июня, в столице Башкирии пройдет фестиваль красок. По словам организаторов, вход на праздник Холи будет свободным.

«Вход со своей краской (сделанной самостоятельно или приобретенной), мукой и прочими сыпучими веществами запрещен, — предупредили организаторы. — На территории парка будет работать охрана».

Всех желающих разукрасить себя, родных, друзей и знакомых в разные цвет ждут в 16.00 в саду имени Аксакова (ул. Пушкина, 112/2).

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