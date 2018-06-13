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16 июня Суббота

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В Башкортостане состоится молодежный фестиваль табынских родов «Табын-фест»

ОБЩЕСТВО / 100 лет Республике

УФА, 16 июн 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкортостане состоится молодежный фестиваль табынских родов «Табын-фест». Он посвящен 100-летию образования Республики Башкортостан и Году семьи.

В этом году «Табынфест» запланирован 23 июня около деревни Бишаул-Унгарово Кармаскалинского района республики.

Как рассказал организатор мероприятия Ниязбай Салимов, в рамках«Табынфеста» проводится образовательный форум, конкурсы, мастер-классы, спортивные состязания, выставка изделий народных промыслов, родословных, концерт участников художественной самодеятельности. Будет проведена презентации книги «Табын», книг авторов табынского рода, шежере рода (семьи). Программу продолжат конкурсы «Табын һылыуҡайы» («Табынская красавица»),  «Табын батыры» («Табынский батыр»).

«Табынфест» проводится ежегодно в одном из районов компактного проживания башкир родов «Табын».  Эстафета передается от района к району с вручением вымпела «Табын-фест». В фестивале могут принимать участие по приглашению оргкомитета команды из представителей других общественных организаций.

Каждый район представляет делегацию, которую возглавляет руководитель — корбашы. Членами делегации могут быть молодые люди (в возрасте от 18 до 35 лет) до 30 человек для участия в фестивале.

Теги: родословная, фестивали
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