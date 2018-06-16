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16 июня Суббота

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В Башкортостане стартовали «Игры кочевников»

ОБЩЕСТВО

УФА, 16 июн 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Сегодня, 16 июня, в Абзелиловском районе Башкортостана стартовал первый турнир по этническим видам спорта «Игры кочевников».

С 15 по 17 июня на территории курорта «Якты Куль» проходит Курортный сабантуй, а в рамках сабантуя впервые проводятся Игры кочевников.

Участники соревнуются в көрәш — борьбе на поясах, кок-бору — битве за козла на лошадях, стрельбе из традиционного лука, скачках, таш ороу — поднятии тяжестей, а также играх в кости и настольных играх. Соревнования сопровождаются разнообразной этнокультурной программой, показательными выступлениями и концертами.

Победители смогут принять участие в III Всемирных Играх Кочевников в Кыргызстане.

Теги: этнические виды спорта
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