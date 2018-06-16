В Башкортостане стартовали «Игры кочевников»
УФА, 16 июн 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.
Сегодня, 16 июня, в Абзелиловском районе Башкортостана стартовал первый турнир по этническим видам спорта «Игры кочевников».
С 15 по 17 июня на территории курорта «Якты Куль» проходит Курортный сабантуй, а в рамках сабантуя впервые проводятся Игры кочевников.
Участники соревнуются в көрәш — борьбе на поясах, кок-бору — битве за козла на лошадях, стрельбе из традиционного лука, скачках, таш ороу — поднятии тяжестей, а также играх в кости и настольных играх. Соревнования сопровождаются разнообразной этнокультурной программой, показательными выступлениями и концертами.
Победители смогут принять участие в III Всемирных Играх Кочевников в Кыргызстане.