Фото: ИА «Башинформ» В 2017 году жители Башкирии посетили врачей 38 миллионов раз Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 15 июн 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В 2017 году по Башкортостану всех посещений врачей, в том числе, зубных было 38 миллионов раз. На каждого жителя Башкирии, включая новорожденных, в среднем приходится по девять посещений в год. Статистику, приуроченную к празднованию Дня медицинского работника 17 июня, привел Башкортостанстат.

В круглосуточные стационары обратились в прошлом году 881 тысяча человек, в том числе, 140 тысяч детей.

В круглосуточных и дневных стационарах медики Башкирии провели 268 тысяч операций. Еще 160 тысяч операций было проведено в поликлиниках.

Всего по состоянию на начало 2018 года на территории Башкирии 154 больничных и амбулаторно-поликлинических организаций. В 2016 году их было 156, в 2015 году их было 165.

Врачей всех специальностей в Башкирии работает 17,1 тысячи человек. В их числе 4,3 тысячи – терапевты, 1,7 тысячи человек – хирурги, 1,6 тысяч – педиатры, 1,7 тысячи – стоматологи.