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15 июня Пятница

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В Башкирии днем 16 июня воздух прогреется до 18 градусов

ОБЩЕСТВО

Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии днем 16 июня воздух прогреется до 18 градусов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 15 июн 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Днем 16 июня в Башкирии ожидаются местами небольшие дожди, ночью в южных районах умеренные, сообщает республиканский гидрометцентр.

Ветер северный, умеренный, днем порывистый. Температура ночью от +2 до +7 градусов тепла, днем 13-18 градусов.

Синоптики прогнозируют заморозки в воздухе и на почве от 0 до -2.

В первой декаде июня по республике наблюдалась холодная погода,  температуры воздуха  были ниже обычных  на 3-6 градуса, уточнили синоптики. На следующей рабочей неделе температурный фон будет приближаться к норме.

Теги: погода
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