В Башкирии днем 16 июня воздух прогреется до 18 градусов
Фото: ИА «Башинформ»
В Башкирии днем 16 июня воздух прогреется до 18 градусов Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 15 июн 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.
Днем 16 июня в Башкирии ожидаются местами небольшие дожди, ночью в южных районах умеренные, сообщает республиканский гидрометцентр.
Ветер северный, умеренный, днем порывистый. Температура ночью от +2 до +7 градусов тепла, днем 13-18 градусов.
Синоптики прогнозируют заморозки в воздухе и на почве от 0 до -2.
В первой декаде июня по республике наблюдалась холодная погода, температуры воздуха были ниже обычных на 3-6 градуса, уточнили синоптики. На следующей рабочей неделе температурный фон будет приближаться к норме.