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15 июня Пятница

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В Башкортостане планируется внедрять раннюю диагностику сердечной недостаточности по анализу крови

ОБЩЕСТВО

Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

В Башкортостане планируется внедрять раннюю диагностику сердечной недостаточности по анализу крови Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 15 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане планируется внедрять раннюю диагностику сердечной недостаточности по результатам анализа крови. Об этом заявил Глава республики Рустэм Хамитов на торжественном собрании, посвящённом Дню медицинского работника.

Руководитель региона сообщил, что в рамках I Российско-Китайского конгресса по сердечно-сосудистым заболеваниям он встретился с генеральным директором Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России Сергеем Бойцовым и его заместителем – профессором Ренатом Акчуриным. В ходе встречи обсуждались перспективы внедрения инновационных технологий и методик в медицинскую практику.

– Договорились о том, что у нас в Республике Башкортостан уже нужно выделять ресурсы на проведение ранней диагностики сердечной недостаточности по результатам анализа крови, – сказал Рустэм Хамитов. – Эта методика только ещё набирает обороты, ещё даже нет соответствующих стандартов, тем более федерального финансирования. Но мы в республике возьмём это финансирование на себя, чтобы максимально большое количество людей, находящихся в зоне риска, которым нужно делать эти анализы по заболеваниям, связанным с сердечной недостаточностью, могли получить эти данные. И вы, профессионалы, могли бы понять, в каком состоянии находится здоровье того или иного пациента. Эту работу надо делать быстро, ресурсы мы найдём. Это как раз самый современный вариант ранней диагностики. Давайте мы будем его использовать.

Теги: глава рб, здравоохранение
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