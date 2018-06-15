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15 июня Пятница

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Археологи Башкирии приглашают волонтеров принять участие в раскопках могильника

ОБЩЕСТВО

УФА, 15 июн 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Жителей Башкортостана приглашают принять участие в работе Молодежной археологической школы на Южном Урале. Организаторами экспедиции выступают археологи Института этнологических исследований Уфимского федерального исследовательского центра РАН.

С 5 по 18 июля археологи будут работать в Бураевском районе Башкирии, близ деревни Бустанаево. Там находится курган, который был найден и описан башкирскими учеными в 2015 году.

«Экспедиция будет интересной. Работы на этом могильнике еще не проводились, и поэтому каждый участник будет первооткрывателем. Рядом находится городище эпохи средневековья. Предполагаем, что в могильнике захоронены жители этого поселения, находки будут любопытными», рассказал информационному агентству «Башинформ» руководитель археологической школы Александр Колонских.

В школу примут всех желающих, однако больше она нацелена на работу с молодежью до 35 лет. В экспедиции могут поучаствовать и школьники, единственное требование: у ребят должен быть свой руководитель.

Проезд, питание, проживание в палаточном лагере, обеспечение водой организует археологическая школа. Рабочий день — восемь часов, с перерывом на обед и полуденный зной.

Чтобы принять участие в раскопках необходимо заполнить анкету и предоставить справку о состоянии здоровья.

Подробности — на странице﻿ «ВКонтакте».

Теги: археологический памятник
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