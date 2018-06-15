Фото: пресс-служба Главы Башкортостана Те, кто допустил перебои с лекарственным обеспечением льготников, должны быть наказаны – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 15 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов поручил наказать виновных в перебоях с лекарственным обеспечением льготников. Об этом он сообщил на собрании, посвящённом Дню медицинского работника.

Руководитель региона напомнил, что из-за несогласованной работы подразделений Министерства здравоохранения и Минэкономразвития республики с начала года многие льготники, в том числе с орфанными заболеваниями, своевременно не получили жизненно необходимые лекарства.

– Я дал поручение, во-первых, выделить дополнительные ресурсы – 480 млн рублей. Все больные получат лекарства по отложенным рецептам, – сказал Рустэм Хамитов. – Кроме того, я дал указание: те, кто допустил такую ситуацию, должны быть наказаны. Часть из них уже уволена, а часть ждёт своего увольнения. Так работать нельзя: равнодушие, холодно-надменное отношение к своей работе. Эти люди не должны работать. И работать они не будут. В том числе директор структуры при Минздраве, ответственный за такого рода прокол. Добросовестная работа превыше всего.

Глава Башкортостана отметил, что со следующего года ситуация с финансированием лекарственного обеспечения должна улучшиться. В Правительстве России рассматривается вопрос софинансирования из федерального бюджета закупок регионами дорогостоящих препаратов.

Напомним, что на прошлой неделе Рустэм Хамитов провёл совещание по вопросам лекарственного обеспечения льготных категорий граждан, где были озвучены причины сложившейся ситуации, а также обсуждались пути решения этой проблемы.