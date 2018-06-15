На следующей неделе синоптики обещают «нормальную» летнюю температуру

УФА, 15 июн 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Башкирии на следующей рабочей неделе температурный фон будет приближаться к норме, сообщили синоптики.

В первой декаде июня по республике наблюдалась холодная погода, температуры воздуха были ниже обычных на 3-6°. И в ближайшие выходные дни ситуация существенно не изменится. Т

Температура воздуха ночью +2,+7°, в отдельных районах слабые заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0,-2°, днем +14+19° . Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, град.

В понедельник, 17 июня, ожидается +14,+19 градусов. Ветер северный, порывистый. Местами небольшие дожди, град.