Мусульмане отмечают Ураза-байрам

УФА, 15 июн 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

15 июня мусульмане республики отмечают Ураза-байрам («праздник разговения»). Это главный праздник ислама наряду с Курбан-байрамом («праздник жертвоприношения»).

По преданию, установил его пророк Мухаммед в 624 году. Ураза-байрам отмечается в честь окончания поста в священный для мусульман месяц Рамадан. В это время верующие в светлое время суток воздерживаются от еды, питья и развлечений, а также совершают особую ночную молитву — таравих. В конце каждого светового дня ограничения снимаются и мусульмане собираются на ифтары — совместные разговения.

Во время Рамадана верующие подавали специальную милостыню — "закят уль-фитр", — чтобы, согласно вероучению, Всевышний принял их пост. Она обязательна для каждого мусульманина, обладающего имуществом, превышающим его основные нужды. Все деньги пойдут на благотворительность. Также соберут пакеты с продуктами, которые раздадут бедным.

В праздник верующие собираются на совместную молитву, а муфтий (или имам) произносит проповедь.

Затем все расходятся по домам, чтобы отметить Ураза-байрам в кругу близких. По случаю праздника принято накрывать богатые столы. В этот день мусульмане поздравляют друг друга словами: "Ид мубарак!" ("Благословенного праздника!").

Ураза-байрам — официальный нерабочий день в республиках с преимущественно исламским населением: Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Татарстан, Чеченская Республика.

По последним оценкам, в России проживает около 20 миллионов мусульман.

В Уфе праздничные мероприятия проходят на площади лайфстайл-центра «Башкирия»: там состоится республиканский праздник, который готовит региональная общественная организация поддержки и развития социально значимых проектов «Деловой клуб Ферзь» и Центральное духовное управление мусульман России при поддержке администрации города Уфы. Уфимцев и гостей столицы Башкортостана ждут концерт с участием звезд башкирской и татарской эстрады, халяль-ярмарка, анимационные площадки для детей и, конечно, угощение праздничным пловом. С поздравительной речью выступит председатель ЦДУМ России Талгат Таджуддин.