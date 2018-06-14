В выходные в Уфе для движения будет закрыта одна из улиц
Фото: администрация Уфы
В выходные в Уфе для движения будет закрыта одна из улиц Фото: администрация Уфы
УФА, 14 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.
В связи с проведением работ по устройству верхнего слоя асфальта улицы Фронтовых бригад на участке от бульвара Тухвата Янаби до ул. Г. Мушникова будет закрыто движение транспорта с 8 часов утра 16 июня (суббота) до 8 часов 18 июня (понедельник). В эти дни не будут ездить троллейбусы № 9 и № 10.
Администрация города уточняет, что ремонтные работы будут выполняться при благоприятных погодных условиях.
Городские службы призывают уфимцев в период проведения ремонта дорог пользоваться интерактивными сервисами, выполнять требования дорожных указателей и заранее выбирать альтернативные маршруты движения.