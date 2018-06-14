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14 июня Четверг

Уфа   °

Пенсионный возраст все-таки поднимут: кому когда на пенсию

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Пенсионный возраст все-таки поднимут: кому когда на пенсию

Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста. Как сообщает ТАСС, глава российского правительства на заседании Кабмина сформулировал следующие условия пенсионной реформы: возраст выхода на пенсию для женщин увеличивается на восемь лет, до 63 лет; пенсионный возраст для мужчин повышается на пять лет (достигает 65 лет). Реформа стартует в январе следующего года  и будет проходить планомерно. Повышать пенсионный возраст будут в несколько этапов на протяжении 15 лет.

Мужской пенсионный возраст достигнет целевого показателя в 2028 году, женский – в 2034-м. Увеличение пенсионного возраста первыми затронет мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 года рождения. С учетом переходных положений они получат право выйти на пенсию в 2020 году – в возрасте, соответственно, 61 год и 56 лет.

Повышение пенсионного возраста объяснили изменившейся демографической ситуацией в стране. Продолжительность жизни, по прогнозам Росстата, в 2024 году составит у мужчин 72,3 года (на 5,8 лет дольше, чем сейчас), а для женщин 82,1 года (на 4,5 года дольше).

Реформа не затронет россиян, которые имеют право на получение досрочных пенсий в связи с работой в тяжелых условиях (шахтеры, рабочие сферы черной и цветной металлургии, железнодорожники и др.).

Кроме того, ничего не изменится для граждан, которым страховые пенсии назначаются по социальным причинам: это женщины, воспитывающие ребенка-инвалида до 8 лет или родившие пять и более детей, инвалиды по зрению I группы и т.д.).

Теги: пенсионный возраст
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