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14 июня Четверг

Уфа   °

В Башкирии активисты ОНФ День России посвятили детям

ОБЩЕСТВО

УФА, 14 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии в рамках празднования Дня России активисты Общероссийского народного фронта провели ряд патриотических мероприятий.

В Нефтекамске общественники организовали экскурсию в городскую картинную галерею «Мирас» для учащихся школы №14.

«Ребята получили возможность познакомиться с полотнами из фондов Башкирского государственного художественного музея имени Михаила Нестерова, — рассказал активист Народного фронта Александр Алексееев. – Также участники акции ОНФ «Идем в музей» соприкоснулись с творчеством молодых художников. Конечно, современные технологии предлагают детям и подросткам множество форматов для организации досуга, но, несмотря на это,  музеи остаются центром культуры и образования. Нужно, чтобы посещение музеев стало для ребят не только нормой, но и потребностью».

В Уфе запоминающимся событием для учеников школы № 110, которые отдыхают в лагере дневного пребывания, стала экскурсия в лимонарий. Здесь выращивают более 500 видов уникальных тропических растений и ведут научную работу. Сотрудники самого крупного в России лимонария рассказали юным экскурсантам о культивировании лимонов, об их особенностях, дали практические советы по выращиванию цитрусовых в домашних условиях. А в мультимедийном парке «Россия – моя история» ребята совершили настоящее путешествие по страницам истории.

В преддверии Дня России в Уфе открылась самая большая в городе детская песочница, созданная по инициативе активистов Народного фронта. По мнению общественников, проект имеет большую социальную направленность, усиливает качество культурного досуга горожан, способствует развитию современной культуры активного отдыха и развлечений.

«Этот пример трансформации обычного торгового центра в центр досуга для городского населения, конечно, уникален, — отметил руководитель рабочей группы «Качество повседневной жизни» регионального штаба ОНФ в РБ Николай Фадеев. И ситуация, когда бизнес развивается, ориентируясь на мнение граждан, их социальные потребности, достойна уважения и должна послужить хорошим примером. Безусловно, Народный фронт поддерживает и участвует в проектах, где бизнес, население и власть все вместе нацелены на то, чтобы сделать нашу жизнь лучше».

Теги: ОНФ, День России
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