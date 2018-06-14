В Башкирии 15 июня прогнозируются дожди и заморозки
Фото: Ксения Калинина
В Башкирии 15 июня прогнозируются дожди и заморозки Фото: Ксения Калинина
УФА, 14 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
По прогнозам синоптиков, в Башкортостане 15 июня ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер северный со скоростью 5-10 м/с, днем порывистый. Температура воздуха ночью в северной половине составит +1,+6 градусов, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-2, в южной половине +6,+11, днем 15-20. На автодорогах видимость хорошая.