В Башкирии трансляцию матчей чемпионата мира по футболу организуют для осужденных в колониях

УФА, 14 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Телевизионную трансляцию матчей чемпионата мира по футболу в соответствии с распорядком дня организуют в исправительных учреждениях и СИЗО, сообщает пресс-служба УФСИН России по Башкортостану. Те, кто находится в штрафных изоляторах и помещениях камерного типа, смогут узнать о результатах матчей из радиотрансляций.

Если же поединки завершатся поздно ночью, то их показ будет организован на следующий день в записи посредством студий кабельного телевидения учреждений.

Помимо трансляции предусмотрен целый комплекс мероприятий, включающий лекции об истории отечественного футбола, викторины, а также соревнования по мини-футболу.