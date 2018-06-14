Фото: соцсети | Видео: соцсети В Уфе мужчина спас от гибели ежа - видео Фото: соцсети | Видео: соцсети

УФА, 14 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе добрый поступок человека по отношению к животному попал в объектив камеры мобильного телефона. Очевидец снял на видео и поделился в соцсети записью, как мужчина спасает от верной гибели ежа, который оказался на проезжей части по улице Авроры.

Прохожий снял с себя пиджак, аккуратно взял колючее животное и перенес его с дороги на обочину, к деревьям.

У подписчиков такой поступок вызвал позитивные эмоции: «молодец», «настоящий человек», «у-уважение», «не пожалел своего пиджака во спасение ежа». Кто-то признал в мужчине местного врача: «кстати, он очень хороший доктор», «лучший доктор и хороший человек».