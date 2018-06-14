Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.11 ↑

EUR 74.13 ↓

14 июня Четверг

Уфа   °

В Уфе мужчина спас от гибели ежа - видео

ОБЩЕСТВО

Фото: соцсети | Видео: соцсети

В Уфе мужчина спас от гибели ежа - видео Фото: соцсети | Видео: соцсети

УФА, 14 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе добрый поступок человека по отношению к животному попал в объектив камеры мобильного телефона. Очевидец снял на видео и поделился в соцсети записью, как мужчина спасает от верной гибели ежа, который оказался на проезжей части по улице Авроры.

Прохожий снял с себя пиджак, аккуратно взял колючее животное и перенес его с дороги на обочину, к деревьям.

У подписчиков такой поступок вызвал позитивные эмоции: «молодец», «настоящий человек», «у-уважение», «не пожалел своего пиджака во спасение ежа». Кто-то признал в мужчине местного врача: «кстати, он очень хороший доктор», «лучший доктор и хороший человек».

Теги: животные
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Эксперты прокомментировали ситуацию с нашествием крупных гусениц в Башкирии
В Башкортостане, в городе Агидель, местные жители сообщают о нашествии крупных гусениц. В соцсети появились фотографии, на которых видно, как деревья об
ЕГЭ-2018: в Башкирии появились первые «стобалльники»
В Башкирии стали известны результаты ЕГЭ по базовой математике, географии и информатике. В этом году выпускники региона продемонстрировали более высокую
Полное расписание матчей группового этапа Чемпионата мира-2018
14 июня в России стартует 21-й Чемпионат мира по футболу FIFA-2018. Матч открытия состоится в Москве на стадионе «Лужники» в 20.00 по уфимскому времени.
В Башкирии синоптики дали прогноз погоды на предстоящие трехдневные выходные: ждать ли тепла?
В этом году первая декада календарного лета запомнится жителям России осенним холодом, дождями с градом и заморозками. В Башкирии после кратковременной
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть