Фото: ИА «Башинформ» МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за заморозков Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 14 июн 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкирии МЧС объявило штормовое предупреждение. По информации ведомства, ночью и утром 15-17 июня местами по республике возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов.

Из-за заморозков на поверхности почвы, есть риск гибели сельскохозяйственных культур и теплолюбивых растений.В связи с этим гражданам рекомендуется предпринять меры по защите насаждений. Наиболее практичным и часто используемым садоводами способом спасения молодых всходов от заморозков является укрытие растений. Материал должен обладать малой теплопроводностью. Защитить культуры от заморозка можно и при помощи дымления (окуривания), используя для этого дымовые шашки или дымовые кучи, предупредили в МЧС.