Фото: стоп-кадр видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан» Все-таки выселяют: в Уфе дети разбирают дом, в котором жили с рождения Фото: стоп-кадр видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан»

УФА, 14 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На улице по решению суда оказалась уфимская семья. Дом им нужно сравнять с землей. Принудительный снос оценен в 500 тысяч рублей. Таких денег у семьи нет, поэтому дети и взрослые, чтобы спасти хотя бы стройматериалы, самостоятельно начали разбирать самостоятельно.

По информации ГТРК «Башкортостан», ребята, которым на двоих 15 лет, взяли на себя по-настоящему мужскую задачу: таскают по доскам дом, в котором жили с рождения. Дедушку — самого старшего члена семьи — подкосила болезнь. Женская половина уже неделю живет на успокоительных.

Как сообщалось ранее, причиной судебного разбирательства стал дом в частном секторе центра столицы. Молодые супруги начали его строить в 80-е годы. В семье росли дети, а затем и внуки. В 2011 году соседи начали оформление земли. И так получилось, что вместе со своим участком в собственность перевели и соседский. Произошел своего рода юридический коллапс.

Суд встал на сторону собственников земли — строение снесут принудительно. Была надежда на органы опеки, так как вместе со взрослыми жильцами без крыши над головой остаются трое несовершеннолетних детей, но, по всей видимости, никто в ситуацию не вмешался, чтобы предотвратить снос дома.