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14 июня Четверг

Уфа   °

Жителей Башкирии приглашают на эко-выезд к скале Мамбет

ОБЩЕСТВО

УФА, 14 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

16-17 июня одна из туристических компаний организует эко-выезд к скале Мамбет, которая находится в Гафурийском районе.

Практика таких выездов на природу, когда можно не только насладиться прекрасными видами на родные красоты, но заодно и очистить туристические стоянки, тропы, леса от мусора, началась в прошлом году. По словам организатора Алии Кекс, туристы очень полюбили такие поездки, группы набирались по 40 человек.

«За прошлое лето таким образом мы убрались на Иремеле, на Айгире, в Гумеровском ущелье, около Аскинской пещеры, — рассказала организатор. — Проект некоммерческий, оплата ниже себестоимости тура. Обеспечиваем перчатками, мешками, договариваемся с местными турбазами по вывозу мусора. Плюс к этому везем с собой лекторов, которые рассказывают нашим туристам про экологичный образ жизни, раздельный сбор мусора,  опасные бытовые отходы. Также проводим мастер-классы по травам, по йоге, суставной гимнастике. Словом, такие выезды проходят очень насыщенно, дружно, весело».

План уборок на лето-2018:

16-17 июня — эко-выезд к скале Мамбет

28 июля — эко-выезд у озера Аслыкуль

25-26 августа — эко-выезд к Инзерским зубчаткам.

Подробности по телефону: 8-917-807-26-19.

Теги: экология
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