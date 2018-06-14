Фото: Олег Яровиков В Башкирии клещи покусали свыше пяти тысяч человек Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии с начала сезона активности клещей в медучреждения обратились более 5 090 человек по поводу их присасывания. В это же время в прошлом году укусов было в 1,2 раза больше — было зарегистрировано 6106 обращений, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по РБ.

Мониторинг обращаемости населения в медорганизации по случаям присасывания клещей ведется еженедельно. Также проводится комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения инфекций, передающихся клещами.

В настоящее время по республике акарицидная обработка от клещей проведена на площади 3500 га, в том числе на территории Уфы — 530 га. В целом запланировано обработать около 3,8 тысячи га территории региона.

При присасывании клеща следует своевременно обращаться в медицинские организации по месту жительства.

График работы пунктов, куда можно отнести клеща на обследование, представлен в инфоркартах агентства «Башинформ».