Фото: автор В Уфе распродадут арестованные автомобили должников Фото: автор

УФА, 14 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 26 июня в 15.00 пройдут торги арестованного имущества должников. Об этом сообщает пресс-служба судебных приставов РБ.

С молотка уйдут следующие лоты:

-автомобиль Toyota Rav4, 2011 г. в. Начальная цена: 689 350,00 руб. Сумма задатка: 34 467,50 руб.

-автомобиль Лада 217230 Lada Priora, 2012 г.в. Начальная цена: 187 000,00 руб. Сумма задатка: 9 350,00 руб.

-автомобиль Лифан 113300, 2013 г.в. Начальная цена: 137 700,00 руб. Сумма задатка: 6 885,00 руб.

-автомобиль ЛАДА 217030 Lada Priora, 2012 г. в. Начальная цена: 324 249,50 руб. Сумма задатка: 16 212,47 руб.

-автомобиль Богдан 2111, 2012 г.в. Начальная цена: 136 000,00 руб. Сумма задатка: 6 800,00 руб.

-автомобиль МАЗДА СХ-5, 2013 г.в. Начальная цена: 969 000,00 руб. Сумма задатка: 48 450,00 руб.

-автомобиль Опель CORSA, 2012 г.в. Начальная цена: 369 750,00 руб. Сумма задатка: 18 487,50 руб.

-автомобиль Лада KS0Y5LLargus, 2013 г.в. Начальная цена: 203 625,00 руб. Сумма задатка: 10 181,25 руб.

-автомобиль Опель Astra, 2012 г.в. Начальная цена: 362 440,00 руб. Сумма задатка: 18 122,00 руб.

-автомобиль Лада 219000 Гранта, 2012 г.в. Начальная цена: 175 100,00 руб. Сумма задатка: 8 755,00 руб.

-автомобиль ГАЗ 32212, автобус класса В, 2011 г.в. Начальная цена: 294 212,09 руб. Сумма задатка: 14 710,60 руб.

-автомобиль BMW 525I, 2007 г.в. Начальная цена: 550 800,00 руб. Сумма задатка: 27 540,00 руб.

-автомобиль ВАЗ 111930 LADAKALINA, 2013 г.в. Начальная цена: 180 200,00 руб. Сумма задатка: 9 010,00 руб.

-автомобиль МЕРСЕДЕС BENZGL 350 CDI4, 2013 г.в. Начальная цена: 2 145 655,00 руб. Сумма задатка: 107 282,75 руб.

-автомобиль ТОЙОТА CAMRY, 2007 г.в. Начальная цена: 382 500,00 руб. Сумма задатка: 19 125,00 руб.

-автомобиль ШЕВРОЛЕ CRUZE, 2010 г.в. Начальная цена: 383 350,00 руб. Сумма задатка: 19 167,50 руб.

-автомобиль GELLYMKCROSS, 2013 г.в. Начальная цена: 197 625,00 руб. Сумма задатка: 9 881, 25руб.

-автомобиль Лада 219270 KALINA, 2013 г. в. Начальная цена: 234 855,00 руб. Сумма задатка: 11 742,75 руб.

-автомобиль ХУНДАЙ VERNA 1.4 GL, 2007 г.в. Начальная цена: 195 500,00 руб. Сумма задатка: 9 775,00 руб

-автомобиль LADAPriora 217030, 2013 г.в. Начальная цена: 212 500,00 руб. Сумма задатка: 10 625,00 руб.

-автомобиль Богдан 2312, 2012 г.в. Начальная цена: 274 550,00 руб. Сумма задатка: 13 727,50 руб.

-автомобиль ГАЗ 2834NF, 2008 г.в. Начальная цена: 189 975,00 руб. Сумма задатка: 9 498,75 руб.

-автомобиль OPEL ZAFIRA, 2006 г.в. Начальная цена: 306 000,00 руб. Сумма задатка: 15 300,00 руб.

-автомобиль OPELANTARA, 2007 г.в. Начальная цена: 459 306,00 руб. Сумма задатка: 22 965,30 руб.

-автомобиль Шкода OCTAVIA, 2013 г.в. Начальная цена: 678 895,00 руб. Сумма задатка: 33 944,75 руб.

-автомобиль Mazda 6, 2012 г.в. Начальная цена: 578 000,00 руб. Сумма задатка: 28 900,00 руб.

-автомобиль Лада 219110 GRANTA, 2014 г.в. Начальная цена: 267 580,00 руб. Сумма задатка: 13 379,00 руб.

-автомобиль CHERY А13, 2012 г.в. Начальная цена: 283 687,50 руб. Сумма задатка: 14 184,35 руб.

-автомобиль КИА SPECTRA (FB2272), 2007 г.в. Начальная цена: 144 500,00 руб Сумма задатка: 7 225,00 руб.

-автомобиль FAW V5, 2013 г.в. Начальная цена: 312 162,50 руб. Сумма задатка: 15 608,10 руб.

-автомобиль Шкода RAPID, 2014 г.в Начальная цена: 283 000,00 руб. Сумма задатка: 141 500,00 руб.

-автомобиль Шевроле CRUZE, 2013 г.в. Начальная цена: 357 850,00 руб. Сумма задатка: 178 925,00 руб.

-автомобиль HYUNDAIACCENT, 2007 г.в. Начальная цена: 118 150,00 руб. Сумма задатка: 59 075,00 руб.

-автомобиль ДЭУ НЕКСИЯ, 2011 г.в. Начальная цена: 96 050,00 руб.Сумма задатка: 48 025,00 руб.

-автомобиль Шевроле Нива, 2011 г.в. Начальная цена: 283 050,00 руб. Сумма задатка: 141 525,00 руб.

-автомобиль Лада KS0Y5L, 2013 г.в. Начальная цена: 255 850,00 руб. Сумма задатка: 127 925,00 руб.

-автомобиль Субару Форестер, 1999 г.в. Начальная цена: 147 050,00 руб. Сумма задатка: 73 525,00 руб.

-автомобиль ГАЗ 2834NF, 2007 г.в. Начальная цена: 106 250,00 руб. Сумма задатка: 53 125,00 руб.

Участниками торгов могут стать все желающие. Для этого необходимо подать заявку и оплатить задаток. С полным перечнем реализуемого имущества, с информацией о месте и времени проведения торгов можно ознакомиться на сайте Torgi.gov и страницах газеты «Республика Башкортостан».

Торги состоятся в здании Управления УФССП по РБ, по адресу: г. Уфа, ул. Цюрупы, 95, этаж 3, зал заседаний. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Участники торгов могут напрямую связаться со специализированными торгующими организациями, в частности, с ИП Газизов Ш.Х. по номеру телефона: (347) 216-74-85, а также подойти в их офис, расположенный по адресу: г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 124.

За дополнительной информацией необходимо обращаться в отдел Территориального управления Росимущества по телефону: (347) 250-36-27.

«Машины были арестованы в рамках исполнительных производств по судебным решениям в отношении должников с целью реализации имущества для погашения имеющейся задолженности по исполнительным производствам. Вырученные денежные средства поступят на счет взыскателей. Главное преимущество проводимых аукционов — возможность приобрести желаемое транспортное средство по цене ниже рыночной», — пояснили в ведомстве.