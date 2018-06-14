Фото: администрация Уфы «Гринпис» отнес Уфу к «зеленой» зоне рейтинга по борьбе с загрязнением воздуха выбросами автотранспорта Фото: администрация Уфы

УФА, 14 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Специалисты международной независимой неправительственной экологической организации «Гринпис» составили рейтинг из 77 российских городов по борьбе с загрязнением воздуха. По итогам опроса города были разделены на три группы. Уфа вошла в десятку городов «зеленой» группы. К ней относятся города, администрация которых декларирует намерение двигаться в сторону «зеленой мобильности». В «желтую» группу вошли города, власти которых недооценивают важные элементы экологизации транспорта, хотя у них есть некоторые инициативы в этой области, а в «красную» — города, администрации которых недооценивают важность этих вопросов или используют меры, неверные с точки зрения «Гринпис». Также в эту категорию попали города, ответы из которых не поступили в установленный законом срок.

Помимо Уфы, в «зеленой» группе находятся Москва, Екатеринбург, Ижевск, Казань и Санкт-Петербург.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, на сегодняшний день в составе улично-дорожной сети Уфы имеется 367 перекрестков, на которых размещено более 4200 светофоров. Большая часть светофоров на перекрестках — 3747 штук, на сегодняшний день заменена на современные светодиодные аппараты с функцией отсчета времени.

313 объектов оборудованы современными микропроцессорными дорожными контроллерами, которые позволили внедрить на территории Уфы интеллектуальную автоматизированную систему управления дорожным движением по заданным суточным и недельным планам. Сегодня в режиме онлайн специалисты единого диспетчерского пункта могут оперативно реагировать на любые изменения транспортных потоков и оперативно устранять возникшие неполадки в работе оборудования.

Эффект от нововведения — сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу от 10 до 15% за счет повышения пропускной способности улично-дорожной сети города. Еще один инновационный подход — внедрение на улицах Уфы разворотов на расстоянии 50 метров до перекрестков и обустройство независимых правых поворотов на оживленных перекрестках, благодаря этому возрастает их пропускная способность.

Также ощутимый эффект дает ввод в эксплуатацию крупных инфраструктурных объектов и реконструкция улиц с доведением их параметров до нормативных показателей.

В числе эффективных мер по снижению вредных выбросов в атмосферу — перевод общественного городского автотранспорта на сжиженный природный газ. Сегодня более 40% городского автобусного парка работает на газомоторном топливе.