Фото: gресс-служба УФССП по РБ В Башкирии разыскивается отец двоих детей, задолжавший почти полмиллиона рублей алиментов Фото: gресс-служба УФССП по РБ

УФА, 14 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Судебные приставы Бирского межрайонного отдела разыскивают 51-летнего отца двоих детей Руслана Яндубаева — уклониста от уплаты алиментов. В пресс-службе УФССП по РБ сообщили, что на исполнении находится производство по взысканию с должника алиментов — порядка 450 тысяч рублей.

По адресу регистрации должник не проживает, на телефонные звонки не отвечает, на прием к судебному приставу-исполнителю не является. Сегодня ничего не известно о том, где он может находиться.

«Всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении данного лица, просьба сообщить в дежурную часть по телефону: 8 (347) 273-56-40», — обратились к гражданам в ведомстве.