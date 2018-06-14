Международный горный ультрамарафон в Башкирии собрал более 180 участников

УФА, 14 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На территории Южного Урала, в Белорецком и Абзелиловском районах Башкортостана, с 9 по 12 июня прошел международный многодневный горный ультрамарафон TransUral. В пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС сообщили, что участники за четыре дня преодолели дистанцию, проложенную по интереснейшим горным маршрутам.

«Это был самый масштабный и невероятно живописный этап. Каждый день гонки не был похож на другой — менялись места, горы, почва, растительность, — сообщили в ведомстве. — Более 180 участников Южного этапа многодневки пробежали порядка 140 км по вершинам хребта Крыкты-тау, г. Ямантау (719 м), хребта Урал-тау с забегом на высшую точку, г. Куркак (1008,8 м) и хребта Крака, г. Арвякрязь (1068 м)».

Безопасность участников и гостей мероприятия обеспечивали спасатели города Белорецка, Аварийно-спасательной службы Государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям. На протяжении четырех дней спасатели дежурили и объезжали на квадроцикле наиболее сложные участки маршрута. В любую минуту они готовы были оказать первую помощь. Отмечается, что помощь участникам ультрамарафона не понадобилась.

TransUral 2.0 — начало новой четырехлетней серии, свежая глава крупнейшего в России многодневного горного ультрамарафона. За четыре года участники покорят Южный, Средний, Северный и Приполярный Урал.