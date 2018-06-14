В УГНТУ выпускники защитили комплексную квалификационную работу

В УГНТУ выпускники защитили комплексную квалификационную работуна правах рекламы
В УГНТУ выпускники защитили комплексную квалификационную работуФото: Андрей Старостин
УФА, 14 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.
В Уфимском государственном нефтяном техническом университете состоялась защита комплексной выпускной квалификационной работы, выполненной совместно студентами механического факультета и факультета автоматизации производственных процессов. Тема работы «Разработка интерактивного обучающего 3D комплекса блока атмосферной перегонки установки первичной переработки нефти» состояла из трех частей:
— «Алгоритм создания и реализации в учебном процессе», выполнена магистрантом гр. ММО32-16-01 Гареевой Галией Рашитовной (руководитель доцент кафедры «Технологические машины и оборудование» А.Х. Габбасова);
— «Математические модели основных аппаратов комплекса», выполнена бакалавром гр. БАТ 14-01 Губачевым Никитой Андреевичем (руководитель доцент кафедры «Автоматизация технологических процессов и производств» О.В. Кирюшин);
- «Автоматизация», выполнена бакалавром гр. БАТ 14-01 Слепеньковым Александром Юрьевичем (руководитель доцент кафедры «Автоматизация технологических процессов и производств» О.В. Кирюшин).
Общее руководство комплексной выпускной квалификационной работы осуществлялось заведующей кафедрой «Автоматизация технологических процессов и производств» М.М. Закирничной.
Работа выполнена в рамках гранта ФГБОУ ВО «УГНТУ» «Инновационные образовательные технологии для формирования компетенций выпускника вуза 2017 года». В результате создан обучающий полигон «Интерактивный обучающий 3D комплекс блока атмосферной перегонки установки первичной переработки нефти», предназначенный для проведения лекционных, практических занятий, учебной практики при подготовке студентов, а также в качестве демонстрационного средства при проведении профориентационной работы среди абитуриентов ряда факультетов УГНТУ.