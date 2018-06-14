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14 июня Четверг

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В УГНТУ выпускники защитили комплексную квалификационную работу

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ОБЩЕСТВО
Фото: Андрей Старостин

В УГНТУ выпускники защитили комплексную квалификационную работу

Фото: Андрей Старостин

УФА, 14 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Уфимском государственном нефтяном техническом университете состоялась защита комплексной выпускной квалификационной работы, выполненной совместно студентами механического факультета и факультета автоматизации производственных процессов. Тема работы «Разработка интерактивного обучающего 3D комплекса блока атмосферной перегонки установки первичной переработки нефти» состояла из трех частей:

— «Алгоритм создания и реализации в учебном процессе», выполнена магистрантом гр. ММО32-16-01 Гареевой Галией Рашитовной (руководитель доцент кафедры «Технологические машины и оборудование» А.Х. Габбасова);

— «Математические модели основных аппаратов комплекса», выполнена бакалавром гр. БАТ 14-01 Губачевым Никитой Андреевичем (руководитель доцент кафедры «Автоматизация технологических процессов и производств» О.В. Кирюшин);

  - «Автоматизация», выполнена бакалавром гр. БАТ 14-01 Слепеньковым Александром Юрьевичем (руководитель доцент кафедры «Автоматизация технологических процессов и производств» О.В. Кирюшин).

Общее руководство комплексной выпускной квалификационной работы осуществлялось заведующей кафедрой «Автоматизация технологических процессов и производств» М.М. Закирничной.

Работа выполнена в рамках гранта ФГБОУ ВО «УГНТУ» «Инновационные образовательные технологии для формирования компетенций выпускника вуза 2017 года». В результате создан обучающий полигон «Интерактивный обучающий 3D комплекс блока атмосферной перегонки установки первичной переработки нефти», предназначенный для проведения лекционных, практических занятий, учебной практики при подготовке студентов, а также в качестве демонстрационного средства при проведении профориентационной работы среди абитуриентов ряда факультетов УГНТУ.

Теги: УГНТУ
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