Фото: Карина Камаева Башкирия в федеральных СМИ: уроженец Уфы переназначен советником Путина, как прекратить эпидемию ВИЧ и вылечить болезни сердца Фото: Карина Камаева

УФА, 14 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Всероссийская акция тестирования на ВИЧ началась с Камчатки и завершится в Калининграде. Мобильные пункты тестирования проедут через всю страну, в том числе через Башкирию. Маршрут проложен через регионы, где отмечены высокие показатели распространенности ВИЧ-инфекции.

В условиях тотальной настороженности. 12 июня стартовала всероссийская акция «Тест на ВИЧ: экспедиция», направленная на информирование граждан по проблемам ВИЧ/СПИДа. Вторая цель акции — мотивировать людей пройти тест на ВИЧ-инфекцию, сообщает «Российская газета». Торжественное открытие экспедиции было приурочено ко Дню России и прошла в Петропавловске-Камчатском. Завершится акция 7 ноября в Калининграде. «Маршрут проложен через 30 регионов, где отмечены высокие показатели распространенности ВИЧ-инфекции», — говорится в газете. Сообщается, что «мобильные пункты тестирования — специально оборудованные автомобили с бригадой специалистов — проедут через всю страну. Остановки намечены в 120 городах, где любой желающий сможет пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ и получить консультацию». В числе 30 регионов, где будут проводить тестирование, Республика Башкортостан.

«Чтобы прекратить эпидемию ВИЧ, необходим комплекс мер. В Минздраве считают, что нужно создать условия для тотальной настороженности по отношению к распространению вируса иммунодефицита человека», — отмечается в издании.

В Уфе откроют Центр жертвоприношения. «Известия» пишут, что власти Уфы назвали примерную дату открытия Центра жертвоприношения в городе. Это произойдет 21 августа, в день, когда отмечается праздник Курбан-байрам. Где именно этот Центр будет расположен, пока не уточняется. Ранее сообщалось, что Центр откроют в районе поселка Зинино под Уфой. Власти приняли решение открыть Центр жертвоприношений из-за того, что многим жителям этот обряд кажется негуманным и не соответствующим нормам этики. Кроме того, есть вероятность того, что животные станут источником распространения заразных болезней, пояснили в «Известиях».

Уроженец Башкирии переназначен советником Путина. Ключевые сотрудники администрации президента России сохранили посты, пишет «Коммерсантъ». Как отмечается в издании, Владимир Путин, более месяца после инаугурации не переназначавший руководство администрации президента, подписал первый пакет кадровых указов. При своих должностях остались глава АП Антон Вайно и его замы. У главы государства появились новые помощники, включая начальника протокола Дмитрия Калимулина, а также сотрудник органов госбезопасности Анатолий Серышев. Новым главой контрольного управления стал статс-секретарь — замдиректора ФСБ Дмитрий Шальков. Среди переназначенных на должность советника президента РФ уроженец Башкирии Антон Кобяков.

РИА Новости опубликовало биографию Антона Кобякова. В ней говорится, что «советник президента РФ Антон Анатольевич Кобяков родился 23 июня 1968 года в Уфе. В 1990 году окончил Московскую сельхозакадемию имени К.А. Тимирязева, в 2001 году — Московский государственный горный университет, в 2003 — Российскую академию госслужбы при президенте РФ». Трудовую деятельность Кобяков начал в 1985 году рабочим Башкирской геологической экспедиции рудных месторождений. Затем работал в Российском независимом профсоюзе работников угольной промышленности, помощником депутата Госдумы, замгубернатора Кемеровской области. С 2005 года трудится в администрации президента РФ, в 2014-м назначен советником президента РФ. «13 июня 2018 года Антон Кобяков переназначен на должность советника президента РФ», — говорится в сообщении.

Уфа — в «зеленой» группе. Экологи составили рейтинг российских городов по борьбе с загрязнением воздуха. INTERFAX.RU пишет, что «Гринпис» опросил власти 77 российских городов, как они решают проблему загрязнения воздуха транспортом, и на основании этого составил рейтинг. Экологи разделили города на три группы: зеленую — города, администрация которых декларирует намерение двигаться в сторону «зелёной мобильности»; желтую — городские власти недооценивают важные элементы экологизации транспорта; красную — администрация недооценивают важность этих вопросов или используют меры, которые неверны с точки зрения «Гринпис», пояснили в агентстве. «В "зеленой" группе оказались в том числе Москва, Екатеринбург, Уфа, Ижевск, Казань и Петербург. Вместе с тем большинство городов, в том числе Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Иркутск и Омск, оказались в "красном" списке», — отмечают в издании.

Томаров на посту. Сергей Томаров утвержден на посту главного тренера ФК «Уфа», передает ТАСС. Сообщается, что контракт с 36-летним специалистом рассчитан на три года. Предыдущим главным тренером клуба был Сергей Семак, который по окончании сезона возглавил питерский «Зенит», напомнили в агентстве.

«Мы рассматривали и другие варианты, но кандидатура Томарова была поддержана везде. Конечно, мы интересовались мнением и Сергея Семака, и Виктора Гончаренко, поделились друг с другом своими мыслями. Оба наших бывших главных тренера поддержали его кандидатуру, высоко оценив его персональные качества», — сказал гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

«Назначение на должность главного тренера "Уфы" Сергея Томарова — правильный выбор для футбольного клуба, при нем команда сможет достигнуть еще больших высот», — заявил «Р-Спорту» Газизов. В прошлом сезоне Томаров занимал должность старшего тренера «Уфы».

«В тренерский штаб "Уфы" вошел Николай Сафрониди, еще в прошлом сезоне игравший за команду. Виллиам и Юрий Перескоков продолжат работу, также будет еще один помощник», — добавил Газизов.

Объём кредитов для бизнеса сократился. По итогам первого квартала 2018 года юрлица-резиденты и индивидуальные предприниматели в Башкирии получили банковских кредитов на 91,3 млрд рублей, информирует телеканал RT. «По сравнению с аналогичным периодом 2017 года показатель сократился на 12%. Объём рублёвых кредитов снизился на 7%, тогда как кредиты в иностранной валюте и драгоценных металлах упали на 71%», — говорится в сообщении и отмечается, что «основная масса кредитов пришлась на обрабатывающие производства». Предприятия данной сферы взяли за январь — март кредитов на 36,8 млрд рублей, уточняют в RT.

«Сердечный» конгресс. Первый российско-китайский конгресс по лечению сердечно-сосудистых заболеваний открывается в Уфе, информирует ТАСС. «Конгресс будет проходить в Уфе 14-15 июня. Ожидается участие свыше 2 тыс. делегатов из РФ, КНР, стран СНГ, дальнего зарубежья, в том числе ведущих специалистов федеральных центров, главных внештатных специалистов федеральных округов и регионов России», — говорится в сообщении. Пленарное заседание конгресса будет посвящено подходам к решению проблем в лечении сердечно-сосудистых заболеваний. В нем, в частности, примут участие главный внештатный специалист по профилактической медицине Минздрава России Сергей Бойцов, директор клиники кардиологии Харбинского медицинского университета Тянь Е, глава Башкирии Рустэм Хамитов, сообщили в агентстве. Отмечается, что мероприятия конгресса будут способствовать российско-китайскому сотрудничеству по актуальным вопросам кардиологии и повышению качества высокотехнологичной медпомощи населению.

ДТП с ребенком. «Камера наблюдения зафиксировала страшное ДТП с ребенком в Башкирии», — передает телеканал РЕН ТВ﻿. В сюжете говорится, что «в Башкирии водитель легкового автомобиля сбил девятиклассника на мопеде. Авария произошла на пересечении улиц Энгельса и Орджоникидзе 10 июня. На кадрах видно, что машина двигалась по главной дороге, в то время как подросток на мопеде выскочил со второстепенной». Сообщается, что в результате ДТП подросток получил серьезные травмы.