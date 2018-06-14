Фото: компания ИНВИТРО Компания ИНВИТРО и знаменитые Фиксики расскажут детям про анализ крови Фото: компания ИНВИТРО

УФА, 14 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Крупнейшая частная медицинская компания в России ИНВИТРО и продюсерская компания «Аэроплан» совместно выпустили эпизод «Анализ крови» из популярного мультсериала «Фиксики».

Новая серия была опубликована 8 июня на официальном канале fixikiв YouTube. За выходные её уже посмотрели свыше 4,7 млн раз.

Серия рассказывает о том, почему детям не нужно бояться сдавать кровь, как правильно готовиться к анализам, как проходит процедура и как это влияет на здоровье в будущем.

Для медицинской компании сотрудничество с «Фиксиками» стало частью социального проекта «ИНВИТРО детям». Маленькие пациенты действительно часто боятся сдавать анализы. Однако дети посещают лабораторию не реже взрослых, а профилактика заболеваний и своевременные обследования очень важны для здоровья.

«Мы очень ценим, когда наш партнёр оказывается реальным экспертом в теме, о которой мы снимаем мультфильм. Именно так произошло с серией «Анализ крови». Мы надеемся, что вместе нам удалось донести до маленьких и взрослых зрителей современный взгляд на этот жизненно важный вопрос и, возможно, разрушить стереотипы, которые существовали в их сознании до этого», — подчеркнула генеральный директор компании «Аэроплан» Юлия Софронова.

В рамках проекта «ИНВИТРО детям» совместно с компанией «Аэроплан» уже создан раздел на сайте ИНВИТРО, где фиксики рассказывают доступно о том, почему так важно сдавать анализы и как работает медицинская лаборатория; в медицинских офисах появились детские уголки в стиле совместного проекта; выпущена сувенирная продукция для детей; каждому маленькому пациенту во всех медицинских офисах ИНВИТРО вручают «Диплом смелости» после сдачи анализов.﻿

«Сотрудничество с проектом «Фиксики» — это возможность не только повысить доверие к бренду ИНВИТРО, но также наша искренняя инициатива подарить детям и их родителям положительные эмоции и приятные впечатления, в том числе от сдачи анализов», — уверен директор по корпоративным коммуникациям ИНВИТРО Антон Буланов.

Справка. ИНВИТРО — крупнейшая частная медицинская компания в России, специализирующаяся на высокоточной медицинской диагностике и оказании медицинских услуг. Основана в 1995 году. Располагает крупнейшей в Восточной Европе сетью медицинских офисов (более 1000) в 6 странах и 9-ю самыми современными лабораторными комплексами, которые ежедневно выполняют более 150 000 исследований.

«Фиксики» — один из самых популярных отечественных мультсериалов в жанре edutainment («обучение через развлечение»). Регулярно выходит в телеэфир с конца 2010 года («Россия-1», «Карусель», «Мульт», «Тлум», СТС, «Детский», Ginger, «Рыжий» и др.). Права на телепоказ реализованы в 90 стран мира. В 2017 году на киноэкраны вышел полнометражный анимационный фильм «Фиксики. Большой секрет», который посмотрело свыше 2 млн зрителей в России.