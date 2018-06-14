В Башкирии 14 июня ожидается облачная погода с прояснениями, воздух прогреется до +25
Фото: Олег Яровиков
В Башкирии 14 июня ожидается облачная погода с прояснениями, воздух прогреется до +25 Фото: Олег Яровиков
УФА, 14 июн 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
14 июня в Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями. Днем воздух прогреется до +15,+20 градусов, по югу до +25. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, днем порывы до 17 м/с. Местами по республике пройдут небольшие дожди, в отдельных районах возможны грозы, град, сообщает МЧС по РБ со ссылкой на Башгидрометцентр.