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14 июня Четверг

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В Уфе опровергли случаи заражения скарлатиной

ОБЩЕСТВО

Фото: Ксения Калинина

В Уфе опровергли случаи заражения скарлатиной Фото: Ксения Калинина

УФА, 14 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Уфе опровергли сообщения о заражении детей скарлатиной. Накануне в одном из электронных средств массовой информации было опубликовано сообщение о том, что в уфимском детском саду не объявляют карантин по скарлатине, несмотря на несколько случаев заражения.

«Данная информация не соответствует действительности. В дошкольных образовательных учреждениях карантин в группах вводится на основании акта Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан. Информация об эпидемии скарлатины в детских садах города в данную организацию на сегодняшний день не поступала», — говорится в официальном сообщении.

Теги: здравоохранение, скарлатина
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