В Уфе опровергли случаи заражения скарлатиной
Фото: Ксения Калинина
В Уфе опровергли случаи заражения скарлатиной Фото: Ксения Калинина
УФА, 14 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
В Уфе опровергли сообщения о заражении детей скарлатиной. Накануне в одном из электронных средств массовой информации было опубликовано сообщение о том, что в уфимском детском саду не объявляют карантин по скарлатине, несмотря на несколько случаев заражения.
«Данная информация не соответствует действительности. В дошкольных образовательных учреждениях карантин в группах вводится на основании акта Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан. Информация об эпидемии скарлатины в детских садах города в данную организацию на сегодняшний день не поступала», — говорится в официальном сообщении.