Фото: Телеканал Вся Уфа Уфимка после пожара просит о помощи Фото: Телеканал Вся Уфа

УФА, 14 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Уфимка Валентина Торощина нуждается в помощи. В феврале этого года сгорел ее дом, семья осталась без крыши над головой. А тех денег, которые удалось найти, с трудом хватит лишь на фундамент. Осложняет ситуацию еще то, что во временном пристанище можно жить лишь до августа. Чем можно помочь семье, узнавала съемочная группа телеканала «Вся Уфа».

Временное жилище для семьи Валентины Торощиной выделил батюшка в местном Крестовоздвиженском храме. На трех кроватях приходится ютиться вчетвером. Вместе с Валентиной Евгеньевной живут сын, дочь и внук. Все, что находится в комнате, подарено соседями и неравнодушными людьми. Собственные вещи Торощиных обратились в пепел.

По словам уфимки одноэтажный дом в 45 квадратов вспыхнул как спичка из-за короткого замыкания. О происшествии тут же сообщили пожарным. Но пока огнеборцы прибыли, весь дом был объят пламенем.

«Я даже успела взять документы. Все сухое было. И все тут же сгорело. У меня было застраховано имущество в альфа страховой компании. Движимое имущество. Мне пришел отказ. Мотивируют это тем, что из горючих материалов дом построен. Дерево оно всегда горючее», — рассказывает пострадавшая Валентина Торощина.

Дом застраховали в прошлом году, когда Валентина Евгеньевна брала кредит на ремонт. Вместе с мужем заменили крышу, коммуникации, внешнюю и внутреннюю отделку. Этим летом планировали надстроить второй этаж. Но последовала череда несчастий: сначала сына обманул партнер, в сентябре 2017 скоропостижно скончался супруг Валентины, а в феврале этого года огонь забрал жилище.

От прежней постройки осталась только подводка воды и внешняя стена. Ее не стали рушить, чтобы не заходили случайные гости. Работы по восстановлению дома, как и финансовых затрат, еще очень много.

После обращения во все инстанции Валентине Торощиной помогли суммой в пятьдесят тысяч из благотворительного фонда. Еще тридцать выделили в районном собесе. Валентина Торощина просит о помощи всех неравнодушных к чужому горю. Семья погорельцев будет рада любой сумме, которую можно перечислить по реквизитам. Пока же сын Валентины пытается успеть сделать хоть что-то до августа. Осенью в храме начнутся занятия для учеников, и временное жилье придется покинуть.